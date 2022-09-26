Специалисты в сфере продаж и IT стали самыми востребованными на российском рынке труда
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Об этом пишут «Известия».
Так, 41% работодателей сообщили, что набирают персонал в обычном или более активном, чем раньше, режиме. Около трети работодателей прекратили набор персонала: 23% заморозили все HR-активности, в 8% компаний заявили о решении иностранных владельцев закрыть российские офисы.
В число наиболее востребованных вошли квалифицированные специалисты в сфере продаж (48%), IT (36%), маркетинга/PR/рекламы (34%), производства (31%), финансов и бухгалтерии (26%).
Ранее, как сообщала НСН, в Службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.