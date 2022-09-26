Ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 4 октября

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов до 4 октября.

Речь идёт об аэропортах в таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

20 мая российское правительство выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.