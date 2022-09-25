В КЧР мобилизованные получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей

Власти Карачаево-Черкесии решили произвести единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.

Об этом проинформировал глава региона Рашид Темрезов в своём Telegram-канале.

Отмечается, что на уровне регионального правительства приняты дополнительные меры поддержки для военнослужащих.

«Это единовременная выплата в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллион рублей в случае гибели военнослужащего», — заявил Темрезов.

По его словам, также призванных обеспечат всеми мерами поддержки, предусмотренными на федеральном уровне.

Ранее на Чукотке предложили ввести ряд мер поддержки для мобилизованных граждан, в числе которых — оплата коммунальных услуг и компенсация оплаты очного обучения для детей резервистов.