Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст граждан, получивших российское гражданство, до 45 или 50 лет.

Фадеев напомнил, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России вне зависимости от способа получения гражданства.

«Необходимо заполнить... рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — заявил Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

Он отметил, что рассчитывает провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность, она не коснётся в том числе тех, кто не служил и не имеет военного опыта.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Об этом же сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, по его словам, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

Вместе с этим призывать будут категории россиян, которые необходимы для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.