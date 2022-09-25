Nikkei: Mazda рассматривает возможность прекращения производства авто в России

Компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России на фоне проблем с цепочками поставок.

Как сообщает газета Nikkei, сборка машин осуществляется на совместном с компанией Sollers во Владивостоке предприятии.

Отмечается, что производство уже было приостановлено, и теперь Mazda рассматривает полное прекращение сборки автомобилей. При этом решение о прекращении продаж или техобслуживания транспортных средств пока не принято.

Ранее компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России.

В августе в Москве реализовали почти 3,2 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что составило 49,7% от общего объёма столичного авторынка.