военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Nikkei: Mazda рассматривает возможность прекращения производства авто в России

Короткая ссылка
Компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России на фоне проблем с цепочками поставок.

Как сообщает газета Nikkei, сборка машин осуществляется на совместном с компанией Sollers во Владивостоке предприятии. 

Отмечается, что производство уже было приостановлено, и теперь Mazda рассматривает полное прекращение сборки автомобилей. При этом решение о прекращении продаж или техобслуживания транспортных средств пока не принято.

Ранее компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России.

В августе в Москве реализовали почти 3,2 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что составило 49,7% от общего объёма столичного авторынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить