Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте компании.
«Toyota приняла решение о прекращении производства на заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге... Решение о прекращении производства в России не было лёгким», — указывается в заявлении.
Отмечается, что компания пообещала помочь своим сотрудникам в России с трудоустройством и переквалификацией, а также выразила готовность оказать финансовую поддержку.
Также отмечается, что она реструктуризирует представительство в Москве для поддержки розничных сетей и обеспечения постоянного обслуживания клиентов в стране.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания Toyota закрывает завод в Шушарах и оптимизирует московский офис.
Позднее Минпромторг подтвердил закрытие сборочной площадки компанией Toyota Motor в Санкт-Петербурге.