Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России

Компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России.

Об этом говорится на сайте компании.

«Toyota приняла решение о прекращении производства на заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге... Решение о прекращении производства в России не было лёгким», — указывается в заявлении.

Отмечается, что компания пообещала помочь своим сотрудникам в России с трудоустройством и переквалификацией, а также выразила готовность оказать финансовую поддержку.

Также отмечается, что она реструктуризирует представительство в Москве для поддержки розничных сетей и обеспечения постоянного обслуживания клиентов в стране.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания Toyota закрывает завод в Шушарах и оптимизирует московский офис.

Позднее Минпромторг подтвердил закрытие сборочной площадки компанией Toyota Motor в Санкт-Петербурге.