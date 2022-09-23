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Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России

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Компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России.
Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

«Toyota приняла решение о прекращении производства на заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге... Решение о прекращении производства в России не было лёгким», — указывается в заявлении.

Отмечается, что компания пообещала помочь своим сотрудникам в России с трудоустройством и переквалификацией, а также выразила готовность оказать финансовую поддержку.

Также отмечается, что она реструктуризирует представительство в Москве для поддержки розничных сетей и обеспечения постоянного обслуживания клиентов в стране.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания Toyota закрывает завод в Шушарах и оптимизирует московский офис.

Позднее Минпромторг подтвердил закрытие сборочной площадки компанией Toyota Motor в Санкт-Петербурге.

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