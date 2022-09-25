военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате мобилизованным 300 тысяч рублей

Короткая ссылка
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в размере 300 тыс. рублей для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

«Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей», — приводит текст пояснительных материалов к законопроекту РИА Новости.

Кроме того, документ также предполагает освобождение мобилизованных от уплаты процентов по ипотеке и потребкредитам на период службы, выплату компенсаций расходов на ЖКХ в размере 50%, освобождение от налога на имущество, пособия на детей до трёх лет и пособия для беременной супруги мобилизованных, компенсацию 50% стоимости ОСАГО и т. д.

Губернатор Чукотки Роман Копин ранее сообщил, что жители Чукотского автономного округа, призванные в рамках частичной мобилизации, дополнительно получат единовременную выплату в 300 тыс. рублей.

Также отмечалось, что период службы мобилизованным в России планируют засчитать в трудовой стаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить