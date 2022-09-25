В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате мобилизованным 300 тысяч рублей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в размере 300 тыс. рублей для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

«Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей», — приводит текст пояснительных материалов к законопроекту РИА Новости.

Кроме того, документ также предполагает освобождение мобилизованных от уплаты процентов по ипотеке и потребкредитам на период службы, выплату компенсаций расходов на ЖКХ в размере 50%, освобождение от налога на имущество, пособия на детей до трёх лет и пособия для беременной супруги мобилизованных, компенсацию 50% стоимости ОСАГО и т. д.

Губернатор Чукотки Роман Копин ранее сообщил, что жители Чукотского автономного округа, призванные в рамках частичной мобилизации, дополнительно получат единовременную выплату в 300 тыс. рублей.

Также отмечалось, что период службы мобилизованным в России планируют засчитать в трудовой стаж.