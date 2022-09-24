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Лавров: все возможные новые территории России будут находиться под защитой государства

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что все возможные новые территории России будут находиться под защитой государства.
Лавров: все возможные новые территории России будут находиться под защитой государства
  • AP
  • © Mary Altaffer

«Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно, находится под полной защитой государства», — цитирует его ТАСС.

Лавров подчеркнул, что «все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю её территорию».

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.

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