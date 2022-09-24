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Жителям Краснодара присвоили звание почётных граждан

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Жителям Краснодара присвоили звание почётных граждан и вручили нагрудные знаки.
Жителям Краснодара присвоили звание почётных граждан
  • © Александр Райко / krd.ru

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Церемония состоялась в Муниципальном концертном зале.

За вклад в развитие города награждены ректор КубГМУ Сергей Алексеенко, Герой Советского Союза Григорий Хаустов, зампред краевого Совета ветеранов Вячеслав Демиденко, председатель региональной организации «Ветераны физической культуры и спорта Кубани» Алексей Барабанщиков, а также гендиректор АО МПМК «Краснодарская-1» Аслан Нехай.

Ранее сообщалось, что власти Ямала наградили 22 выдающихся жителя региона в преддверии Дня России.

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