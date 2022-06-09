Власти Ямала наградили 22 выдающихся жителей региона в преддверии Дня России

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил 22 медали выдающимся жителям региона в преддверии празднования Дня России.
Власти Ямала наградили 22 выдающихся жителей региона в преддверии Дня России

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Уточняется, что награды получили выдающиеся учителя, врачи, промышленники региона.

Также уточняется, что заместителю главного врача территориального центра медицины катастроф Салехардской окружной клинической больницы Елене Урсовой присвоили почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.

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