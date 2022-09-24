Фармаколог Кондрахин дал советы по хранению лекарств
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«Классика кинофильмов — это хранить лекарства в ванной комнате, и многие это повторяют. Но хранение лекарств там не предусмотрено нигде, ничем и никак», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
Ещё одной ошибкой эксперт назвал хранение лекарств в холодильнике вместе с продуктами.
«То есть решётка для яиц не должна быть заполнена медикаментами. Это важно, потому что лекарство тоже испаряется и может попасть на соседние продукты питания, что недопустимо. Также нельзя хранить медикаменты на дверце холодильника: когда она открыта, температура растёт, а перепады температур плохо отражаются на состоянии лекарств», — пояснил Кондрахин.
Он посоветовал сначала изучить инструкцию к конкретному препарату, а затем уже решать, куда его положить.
«В домашних условиях обычно надо хранить лекарства в закрытых, но хорошо проветриваемых помещениях, например в коридорах», — добавил эксперт.
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