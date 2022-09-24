Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store

Картографический сервис 2ГИС, основным владельцем акций которого является Сбербанк, удалён из интернет-магазина приложений App Store.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«2ГИС удалили из App Store, но уже установленные приложения продолжают работать», — заявили в компании.

Отмечается, что данные по-прежнему будут обновлять ежедневно.

Также сообщается, что в Google Play приложение 2ГИС доступно для скачивания.

Ранее Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании Apple Inc., которую признали виновной в отказе локализовать данные россиян на территории России.