Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
«2ГИС удалили из App Store, но уже установленные приложения продолжают работать», — заявили в компании.
Отмечается, что данные по-прежнему будут обновлять ежедневно.
Также сообщается, что в Google Play приложение 2ГИС доступно для скачивания.
Ранее Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании Apple Inc., которую признали виновной в отказе локализовать данные россиян на территории России.