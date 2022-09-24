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Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store

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Картографический сервис 2ГИС, основным владельцем акций которого является Сбербанк, удалён из интернет-магазина приложений App Store.
Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. 

«2ГИС удалили из App Store, но уже установленные приложения продолжают работать», — заявили в компании.

Отмечается, что данные по-прежнему будут обновлять ежедневно.

Также сообщается, что в Google Play приложение 2ГИС доступно для скачивания.

Ранее Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании Apple Inc., которую признали виновной в отказе локализовать данные россиян на территории России.

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