Суд признал законным штраф в 2 млн рублей Apple за отказ локализовать данные россиян
Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании Apple Inc., которую признали виновной в отказе локализовать данные россиян на территории России.
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«Апелляционную жалобу — оставить без удовлетворения», — цитирует судью Интерфакс.
В середине июля суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
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