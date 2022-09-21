Суд признал законным штраф в 2 млн рублей Apple за отказ локализовать данные россиян

Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании Apple Inc., которую признали виновной в отказе локализовать данные россиян на территории России.

Gettyimages.ru

© NurPhoto