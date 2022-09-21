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Суд признал законным штраф в 2 млн рублей Apple за отказ локализовать данные россиян

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Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании Apple Inc., которую признали виновной в отказе локализовать данные россиян на территории России.
Суд признал законным штраф в 2 млн рублей Apple за отказ локализовать данные россиян
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Апелляционную жалобу — оставить без удовлетворения», — цитирует судью Интерфакс.

В середине июля суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

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