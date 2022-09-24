«Ъ»: украинские хакеры атаковали платёжную систему МИР

Украинские хакеры развернули масштабную атаку на российскую платёжную систему МИР и её оператора — Национальную систему платёжных карт (НСПК).

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности.

Отмечается, что масштабная атака развернулась в связи с новостями о возможном отказе некоторых стран принимать карты МИР.

«Цель атаки — перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт», — говорится в материале.

По информации газеты, проукраинские активисты координируют атаки посредством чатов.

Ранее стало известно, что количество DDoS-атак на отечественные платёжные системы в августе выросло на 126% в годовом выражении.