«Ъ»: украинские хакеры атаковали платёжную систему МИР
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности.
Отмечается, что масштабная атака развернулась в связи с новостями о возможном отказе некоторых стран принимать карты МИР.
«Цель атаки — перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт», — говорится в материале.
По информации газеты, проукраинские активисты координируют атаки посредством чатов.
Ранее стало известно, что количество DDoS-атак на отечественные платёжные системы в августе выросло на 126% в годовом выражении.