Аналитики сообщили о росте числа DDoS-атак на российские платёжные системы

Количество DDoS-атак на отечественные платёжные системы в августе выросло на 126% в годовом выражении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании по кибербезопасности StormWall.

«DDoS-атаки на финансовые сервисы были организованы группой мотивированных активистов, которые стремились не только принести вред экономике России, но также создать проблемы обычным людям, которые используют сервисы для осуществления финансовых операций», — сообщили в компании.

По данным организации, максимальная мощность атак составила 400 тыс. запросов в секунду, а максимальная длительность — восемь часов.