Путин подписал указ об увеличении окладов российских госслужащих в 1,04 раза
- РИА Новости
Документ опубликован на портале правовой информации.
Своим указом российский президент увеличил в 1,04 раза оклады работников дипломатических учреждений, судей, Минюста, ФССП.
Кроме того, в таком же объёме увеличены оклады зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора России Игоря Краснова.
Ранее Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% начиная с 1 июня.