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Путин подписал указ об увеличении окладов российских госслужащих в 1,04 раза

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Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении окладов российских госслужащих и дипломатов в 1,04 раза. Оклады повысят с 1 октября 2022 года.
Путин подписал указ об увеличении окладов российских госслужащих в 1,04 раза
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации. 

Своим указом российский президент увеличил в 1,04 раза оклады работников дипломатических учреждений, судей, Минюста, ФССП.

Кроме того, в таком же объёме увеличены оклады зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора России Игоря Краснова.

Ранее Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% начиная с 1 июня.

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