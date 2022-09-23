Путин подписал указ об увеличении окладов российских госслужащих в 1,04 раза

Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении окладов российских госслужащих и дипломатов в 1,04 раза. Оклады повысят с 1 октября 2022 года.

РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации. Своим указом российский президент увеличил в 1,04 раза оклады работников дипломатических учреждений, судей, Минюста, ФССП. Кроме того, в таком же объёме увеличены оклады зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора России Игоря Краснова. Ранее Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% начиная с 1 июня.