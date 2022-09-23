военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Рязанской области реконструируют объект обращения с ТКО до 2024 года

Короткая ссылка
В Рязанской области реконструируют объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами мощностью 250 тыс. т в год до 2024 года. Там также будут построены четыре мусоросортировочные станции.
В Рязанской области реконструируют объект обращения с ТКО до 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Развитие инфраструктуры обсудили генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Павел Малков.

«В Рязанской области планируется создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. Общий объём инвестиций оценивается около 1,3 млрд рублей. В рамках реализации проекта РЭО применит собственный механизм поддержки за счёт средств, полученных от выпуска облигаций РЭО», — заявил Буцаев.

Ранее сообщалось, что РЭО инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке ТКО на Дальнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить