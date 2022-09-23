В Рязанской области реконструируют объект обращения с ТКО до 2024 года

В Рязанской области реконструируют объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами мощностью 250 тыс. т в год до 2024 года. Там также будут построены четыре мусоросортировочные станции.

Об этом сообщает телеканал «360».

Развитие инфраструктуры обсудили генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Павел Малков.

«В Рязанской области планируется создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. Общий объём инвестиций оценивается около 1,3 млрд рублей. В рамках реализации проекта РЭО применит собственный механизм поддержки за счёт средств, полученных от выпуска облигаций РЭО», — заявил Буцаев.

Ранее сообщалось, что РЭО инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке ТКО на Дальнем Востоке.