Главу Московской областной нотариальной палаты отправили под домашний арест

Главу Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова отправили под домашний арест по уголовному делу о коммерческом подкупе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Станислава Смирнова меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Смирнов помещён под домашний арест до 21 ноября 2022 года.

Ему предъявили обвинение по ч. 8 ст. 204 УК России (коммерческий подкуп).

Ранее Смирнова задержали по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 5 млн рублей за обещание «помочь» с назначением нужного человека нотариусом.