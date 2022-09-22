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Главу Московской областной нотариальной палаты задержали по делу о подкупе

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Президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова задержали по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 5 млн рублей за обещание «помочь» с назначением нужного человека нотариусом.
Главу Московской областной нотариальной палаты задержали по делу о подкупе
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника начальника ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Согласно версии СК, в сентябре 2021 года Смирнов потребовал 5 млн рублей от женщины за помощь в прохождении её сыном конкурса на должность нотариуса в одном из округов Московской области.

По данным СК, подозреваемый получил деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.

Отмечается, что в его служебном кабинете и по месту жительства провели обыски, во время которых изъяли телефоны, документы и другие предметы. 

Смирнова доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий. СК планирует впоследствии предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

В августе МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговорённого к десяти годам колонии по делу о взятке.

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