Главу Московской областной нотариальной палаты задержали по делу о подкупе

Президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова задержали по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 5 млн рублей за обещание «помочь» с назначением нужного человека нотариусом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника начальника ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Согласно версии СК, в сентябре 2021 года Смирнов потребовал 5 млн рублей от женщины за помощь в прохождении её сыном конкурса на должность нотариуса в одном из округов Московской области.

По данным СК, подозреваемый получил деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.

Отмечается, что в его служебном кабинете и по месту жительства провели обыски, во время которых изъяли телефоны, документы и другие предметы.

Смирнова доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий. СК планирует впоследствии предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

В августе МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговорённого к десяти годам колонии по делу о взятке.