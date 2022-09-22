Главу Московской областной нотариальной палаты задержали по делу о подкупе
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника начальника ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.
Согласно версии СК, в сентябре 2021 года Смирнов потребовал 5 млн рублей от женщины за помощь в прохождении её сыном конкурса на должность нотариуса в одном из округов Московской области.
По данным СК, подозреваемый получил деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.
Отмечается, что в его служебном кабинете и по месту жительства провели обыски, во время которых изъяли телефоны, документы и другие предметы.
Смирнова доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий. СК планирует впоследствии предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.
В августе МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговорённого к десяти годам колонии по делу о взятке.