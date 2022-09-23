Свердловский комиссариат запретил ряду находящихся в запасе выезд из страны без разрешения
- РИА Новости
«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается», — приводит ТАСС текст приказа врио военного комиссара региона Сергея Чиркова.
Отмечается, что получившим повестки «запасникам» необходимо немедленно прибыть на место постоянного жительства и в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. В случае если такой возможности нет, гражданам необходимо явиться в военкомат по месту состояния на воинском учёте.
Также работодателям предписано освободить от работы призванных граждан, произвести расчёт и выдать заработную плату, а также обеспечить явку сотрудников в указанные в повестках пункты.
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