Свердловский комиссариат запретил ряду находящихся в запасе выезд из страны без разрешения

Военный комиссариат Свердловской области запретил некоторым находящимся в запасе гражданам покидать страну без разрешения.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается», — приводит ТАСС текст приказа врио военного комиссара региона Сергея Чиркова.

Отмечается, что получившим повестки «запасникам» необходимо немедленно прибыть на место постоянного жительства и в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. В случае если такой возможности нет, гражданам необходимо явиться в военкомат по месту состояния на воинском учёте.

Также работодателям предписано освободить от работы призванных граждан, произвести расчёт и выдать заработную плату, а также обеспечить явку сотрудников в указанные в повестках пункты.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации.

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