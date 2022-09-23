Кадыров рассказал о реализации указа о частичной мобилизации в Чечне
«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО России», — написал глава Чечни.
По словам Кадырова, все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат.
Глава Чечни также рассказал о наличии в республике резерва, состоящего из «тысяч добровольцев», которые смогут пополнить ряды российской армии при необходимости.
Ранее в Санкт-Петербурге сформировали призывную комиссию по частичной мобилизации, её возглавил губернатор Александр Беглов.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации.