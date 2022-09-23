Кадыров рассказал о реализации указа о частичной мобилизации в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о том, как проходит частичная мобилизация в республике, заявил в своём Telegram-канале, что план призыва в регионе перевыполнен на 254%.

«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО России», — написал глава Чечни.

По словам Кадырова, все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат.

Глава Чечни также рассказал о наличии в республике резерва, состоящего из «тысяч добровольцев», которые смогут пополнить ряды российской армии при необходимости.

Ранее в Санкт-Петербурге сформировали призывную комиссию по частичной мобилизации, её возглавил губернатор Александр Беглов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации.