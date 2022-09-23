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Функционал сервиса для самозанятых модернизировали в Москве

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В столице модернизировали функционал экосистемы для самозанятых «Всё о самозанятости от А до Я».
Функционал сервиса для самозанятых модернизировали в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24».

«Сегодня в Москве насчитывается более 1,1 млн самозанятых. Только с начала года их количество выросло на 28%. Проект «Всё о самозанятости от А до Я» востребован у горожан — за всё время работы к нему обратились более 140 тыс. раз», — прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сервис содержит информацию о действующих мерах поддержки, обучающие программы и другие материалы.

Ранее, по сообщениям ФАН, основатель IT-платформы для самозанятых «Я занят», председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал о некоторых достоинствах режима самозанятости.

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