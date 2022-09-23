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Юрист Ярмуш поддержала предложение о кредитных каникулах для участников СВО

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Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала внесённый в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции (СВО).

«Инициатива должна быть поддержана, и законопроект должен быть принят в ближайшее время», — считает юрист.

Как уточнила Ярмуш, люди имеют обязательства перед банками и из-за того, что они выполняют «свои обязательства по участию в СВО, им будет сложно платить кредиты».

«Это будет нервировать членов их семей. Люди переживают, что будут расти штрафы. Те, кто пошёл добровольно или по мобилизации, должны быть уверены, что могут не выполнять своих обязательств (перед кредитными организациями. — RT) без всяких санкций», — уверена Ярмуш.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

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