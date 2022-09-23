Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в незаконных акциях
- РИА Новости
Сообщение опубликовано в Telegram-канале прокуратуры.
В прокуратуре сообщили, что в сети распространяются призывы к участию в несогласованной акции в столице и к совершению противоправных действий.
В надзорном ведомстве предупредили, что распространение подобных материалов в сети и участие в незаконных акциях являются наказуемыми согласно действующему административному и уголовному законодательству.
21 сентября в МВД России сообщили о пресечении попыток проведения несанкционированных акций в ряде регионов. По данным министерства, всех правонарушителей задержали.