Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в незаконных акциях

Московская прокуратура вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, а также напомнила об ответственности, в том числе уголовной.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что в сети распространяются призывы к участию в несогласованной акции в столице и к совершению противоправных действий.

В надзорном ведомстве предупредили, что распространение подобных материалов в сети и участие в незаконных акциях являются наказуемыми согласно действующему административному и уголовному законодательству.

21 сентября в МВД России сообщили о пресечении попыток проведения несанкционированных акций в ряде регионов. По данным министерства, всех правонарушителей задержали.