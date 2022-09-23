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Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в незаконных акциях

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Московская прокуратура вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, а также напомнила об ответственности, в том числе уголовной.
Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в незаконных акциях
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано в Telegram-канале прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что в сети распространяются призывы к участию в несогласованной акции в столице и к совершению противоправных действий.

В надзорном ведомстве предупредили, что распространение подобных материалов в сети и участие в незаконных акциях являются наказуемыми согласно действующему административному и уголовному законодательству.

21 сентября в МВД России сообщили о пресечении попыток проведения несанкционированных акций в ряде регионов. По данным министерства, всех правонарушителей задержали.

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