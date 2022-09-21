В МВД России сообщили о пресечении попыток проведения несанкционированных акций в ряде регионов

Сотрудники полиции пресекли попытки проведения несанкционированных акций в ряде регионов России, сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников», — цитирует её ТАСС.

Волк добавила, что все правонарушители были задержаны.

Она также заявила о недопущении осложнения оперативной обстановки.

Ранее прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы к несогласованным массовым мероприятиям и участие в таковых.