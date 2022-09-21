В МВД России сообщили о пресечении попыток проведения несанкционированных акций в ряде регионов
- РИА Новости
«В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников», — цитирует её ТАСС.
Волк добавила, что все правонарушители были задержаны.
Она также заявила о недопущении осложнения оперативной обстановки.
Ранее прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы к несогласованным массовым мероприятиям и участие в таковых.