Иркутский военком заявил, что ограниченно годные подлежат мобилизации в последнюю очередь

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что ограниченно годные к прохождению военной службы граждане, у которых категория «В», подлежат частичной мобилизации в последнюю очередь.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, если у гражданина категория «В» и он не проходил срочную военную службу из-за проблем со здоровьем, то «если он стоит на учёте, его призовут, но в последнюю очередь».

Ранее Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации, о которой 21 сентября объявил глава государства Владимир Путин.

В министерстве заявили, что в рамках частичной мобилизации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. По данным Минобороны, одним из главных факторов является наличие боевого опыта.