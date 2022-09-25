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Сомнолог рассказала о вреде сна с включённым обогревателем

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RT
Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова, биолог-сомнолог, рассказала в беседе с RT о негативном влиянии обогревателей на здоровье во время сна.
Сомнолог рассказала о вреде сна с включённым обогревателем
  • Gettyimages.ru

«Многие особенно любят включать его на ночь, чтобы как следует отдохнуть в тепле. Однако такая привычка может оказать сильное негативное влияние на здоровье. Во-первых, в процессе сна в человеческом организме происходит масса процессов, которые позволяют нам восстановиться и чувствовать себя бодрыми при пробуждении. Например, вырабатывается мелатонин, так называемый гормон ночи. Вместе с тем если температура в помещении сильно повышается при использовании обогревателя, то нам становится душно, некомфортно. Из-за этого происходит выброс кортизола — гормона стресса. Сон становится беспокойным, могут сниться кошмары, и на хорошее самочувствие утром точно не стоит рассчитывать», — отметила сомнолог.

Она отметила, что ещё одной опасностью обогревателей является пересушенный воздух. По её словам, в таком случае страдает кожа: могут проявиться различные шелушения, раздражения и зуд. Особенно плохо сухой воздух влияет на здоровье детей.

«Кроме того, существует масса исследований, подтверждающих, что температура в помещении, где человек спит, напрямую влияет на его метаболизм. Эксперимент 2014 года показал, что у людей, спавших в прохладной комнате, обмен веществ ускорился на 10%. Таким образом, слишком высокая температура в спальне может привести к набору веса», — заявила Дорохова.

Сомнолог напомнила, что в целом оптимальная температура для сна составляет от +18 до +21 °С.

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