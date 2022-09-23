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В Минобороны России сообщили, что военные моряки спасли более 20 человек с судна в Сирии

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Российские военные моряки спасли более 20 человек с катера в сирийском Тартусе в условиях шторма. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны России сообщили, что военные моряки спасли более 20 человек с судна в Сирии
  • РИА Новости

«Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике приняло решение оказать помощь сирийским военно-морским силам в проведении поисково-спасательной операции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российские военные совместно с сирийскими коллегами спасли 22 человека.

В мае сообщалось, что российские военные провели комплексные занятия по инженерной подготовке для сирийских сапёров вблизи столицы Сирии Дамаска.

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