В Минобороны России сообщили, что военные моряки спасли более 20 человек с судна в Сирии
- РИА Новости
«Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике приняло решение оказать помощь сирийским военно-морским силам в проведении поисково-спасательной операции», — говорится в заявлении.
Отмечается, что российские военные совместно с сирийскими коллегами спасли 22 человека.
В мае сообщалось, что российские военные провели комплексные занятия по инженерной подготовке для сирийских сапёров вблизи столицы Сирии Дамаска.