Более 60 объектов недвижимости арестовали за рубежом по запросу Генпрокуратуры России
- РИА Новости
По его словам, Генпрокуратура России контролирует сохранение компетентными органами зарубежных стран ареста более чем чем 60 объектов недвижимого имущества на сумму $500 млн.
«Должен подчеркнуть, что прежде всего это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля», — приводит РИА Новости заявление Краснова в Астане в ходе обсуждения с коллегами из ШОС вопросов возврата незаконно выведенных из России активов.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Министерство финансов поддерживает идею по обмену замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.