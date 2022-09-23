военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Более 60 объектов недвижимости арестовали за рубежом по запросу Генпрокуратуры России

Короткая ссылка
Более 60 объектов недвижимости на сумму $500 млн арестованы в иностранных государствах по запросу Генпрокуратуры России. Об этом сообщил глава надзорного органа Игорь Краснов.
Более 60 объектов недвижимости арестовали за рубежом по запросу Генпрокуратуры России
  • РИА Новости

По его словам, Генпрокуратура России контролирует сохранение компетентными органами зарубежных стран ареста более чем чем 60 объектов недвижимого имущества на сумму $500 млн.

«Должен подчеркнуть, что прежде всего это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля», — приводит РИА Новости заявление Краснова в Астане в ходе обсуждения с коллегами из ШОС вопросов возврата незаконно выведенных из России активов.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Министерство финансов поддерживает идею по обмену замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить