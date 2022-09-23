Более 60 объектов недвижимости арестовали за рубежом по запросу Генпрокуратуры России

Более 60 объектов недвижимости на сумму $500 млн арестованы в иностранных государствах по запросу Генпрокуратуры России. Об этом сообщил глава надзорного органа Игорь Краснов.

По его словам, Генпрокуратура России контролирует сохранение компетентными органами зарубежных стран ареста более чем чем 60 объектов недвижимого имущества на сумму $500 млн.

«Должен подчеркнуть, что прежде всего это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля», — приводит РИА Новости заявление Краснова в Астане в ходе обсуждения с коллегами из ШОС вопросов возврата незаконно выведенных из России активов.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Министерство финансов поддерживает идею по обмену замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.