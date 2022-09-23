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Фигуранты дела о гибели детей в лагере в Хабаровском крае получили от 4 до 9 лет колонии

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Суд назначил трём фигурантам по делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» возле Комсомольска-на-Амуре от четырёх до девяти лет колонии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора в регионе Анну Исаеву.

Уточняется, что владельцу лагеря назначено девять лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года.

«Восемь лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — директору лагеря», — сказала Исаева.

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району назначено четыре года колонии.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл ночью 23 июля 2020 года, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.

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