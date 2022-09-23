Фигуранты дела о гибели детей в лагере в Хабаровском крае получили от 4 до 9 лет колонии
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора в регионе Анну Исаеву.
Уточняется, что владельцу лагеря назначено девять лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года.
«Восемь лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — директору лагеря», — сказала Исаева.
Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району назначено четыре года колонии.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл ночью 23 июля 2020 года, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.