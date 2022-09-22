В Ленобласти построят экопромышленный парк

В Ленинградской области до конца 2024 года построят экопромышленный парк.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Экопромышленный парк, обеспечивающий внедрение принципов экономики замкнутого цикла, будет построен в Гатчинском районе Ленобласти. На его территории разместятся предприятия по переработке полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП), утилизации шин и резинотехнических изделий», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, объёмы утилизации промышленных и сельскохозяйственных отходов будут достигать почти 400 тыс. т ежегодно.

Инвестиции в создание парка составят около 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области построят три объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).