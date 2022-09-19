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В Архангельской области построят три объекта обращения с ТКО

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В Архангельской области построят три объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Об этом сообщает телеканал «360».

Реализацию проекта обсудили глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Александр Цыбульский.

«К строительству в Архангельской области запланировано три объекта. Их общая мощность — 400 тыс. т обработки в год. Общий объём инвестиций оценивается в 5,6 млрд рублей», — заявил Буцаев.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщило, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».

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