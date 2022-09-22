Невролог Мирошник напомнила об успокаивающем эффекте травяных отваров

Врач-невролог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Елена Мирошник напомнила об успокаивающем эффекте травяных отваров.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что для чая или отвара лучше использовать один или несколько видов трав, например мяту, мелиссу, чабрец, ромашку, пустырник или липу.

«В первую очередь, если мы говорим о натуральных препаратах, то это различные травяные чаи и сборы, которые вы можете собрать сами или приобрести, заварить их и принимать», — сказала эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.