Центр занятости «Моя работа» помог семи москвичам стать франчайзи международной сети пиццерий

Центр занятости «Моя работа» и международная сеть пиццерий определили финалистов конкурса, которые получат в управление шесть ресторанов за один рубль.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Участники проекта уже прошли все испытания: квалификационное тестирование, индивидуальное интервью с представителями компании, выполнили задание по анализу торговой точки, подготовили отчёт о работе пиццерии и провели первый рабочий день в ресторане», — заявил директор центра Андрей Тарасов.

Победителей обучат основам франчайзингового бизнеса, управлению продажами и денежными средствами, а также особенностям кадрового менеджмента.

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