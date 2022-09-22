Центр занятости «Моя работа» помог семи москвичам стать франчайзи международной сети пиццерий
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Участники проекта уже прошли все испытания: квалификационное тестирование, индивидуальное интервью с представителями компании, выполнили задание по анализу торговой точки, подготовили отчёт о работе пиццерии и провели первый рабочий день в ресторане», — заявил директор центра Андрей Тарасов.
Победителей обучат основам франчайзингового бизнеса, управлению продажами и денежными средствами, а также особенностям кадрового менеджмента.
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