В Крыму подозреваемый в убийстве в 1996 году предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 47-летнего жителя Крыма, подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, 1 января 1996 года обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого в частном домовладении, в ходе возникшего конфликта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил собственника дома, нанеся ему множественные удары ногами и руками. От полученных травм пострадавший скончался.

Мужчина скрылся от органов предварительного расследования и находился на территории Красноярского края, сообщает «Новый Севастополь».

В 2022 году он был задержан правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 52-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве своей жены, совершённом при помощи молотка.