В Крыму подозреваемый в убийстве в 1996 году предстанет перед судом
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следствия, 1 января 1996 года обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого в частном домовладении, в ходе возникшего конфликта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил собственника дома, нанеся ему множественные удары ногами и руками. От полученных травм пострадавший скончался.
Мужчина скрылся от органов предварительного расследования и находился на территории Красноярского края, сообщает «Новый Севастополь».
В 2022 году он был задержан правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 52-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве своей жены, совершённом при помощи молотка.