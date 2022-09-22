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В Крыму подозреваемый в убийстве в 1996 году предстанет перед судом

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 47-летнего жителя Крыма, подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году.
В Крыму подозреваемый в убийстве в 1996 году предстанет перед судом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, 1 января 1996 года обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого в частном домовладении, в ходе возникшего конфликта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил собственника дома, нанеся ему множественные удары ногами и руками. От полученных травм пострадавший скончался.

Мужчина скрылся от органов предварительного расследования и находился на территории Красноярского края, сообщает «Новый Севастополь».

В 2022 году он был задержан правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 52-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве своей жены, совершённом при помощи молотка.

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