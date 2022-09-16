В Мурманской области будут судить забившего жену молотком мужчину

В Мурманской области передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 52-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве своей жены, совершённом при помощи молотка.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в Апатитах. По информации ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В ходе конфликта он схватил молоток и не менее семи раз ударил жертву по голове.

От полученных травм потерпевшая скончалась.

Ранее Newinform сообщал, что в Москве мужчину, который летом 2021 года выбросил своего двухлетнего сына с балкона пятого этажа, приговорили к 12 годам тюрьмы.