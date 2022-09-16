В Мурманской области будут судить забившего жену молотком мужчину
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл в Апатитах. По информации ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В ходе конфликта он схватил молоток и не менее семи раз ударил жертву по голове.
От полученных травм потерпевшая скончалась.
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