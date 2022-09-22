Корабли БФ отработают ряд задач в рамках тренировочных мероприятий в Балтийском море

Корабельные тактические группы Балтийского флота в рамках стартовавших 19 сентября двусторонних командно-штабных учений вышли из пунктов базирования и приступили к развёртыванию сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения поставленных задач.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны России.

Корабли Балтфлота в течение нескольких дней будут отрабатывать широкий спектр задач, включая противоминное обеспечение развёртывания сил, противоподводно-диверсионную оборону мест базирования, отражение воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведение морского боя.

В манёврах также участвуют расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.