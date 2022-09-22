Старейшая в стране участница Великой Отечественной войны умерла в Тюмени

В Тюмени умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко.

«Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице», — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он рассказал, что Александра Чебаненко с первых дней войны оказалась на фронте, служила медсестрой, была ранена.

Моор также отметил, что она была награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа».

Ветерану было 105 лет.

11 сентября умер советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков.