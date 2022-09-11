СВР: умер советский разведчик Виталий Коротков

Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков умер на 95-м году жизни.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

«Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова», — указал он.

Коротков проводил работы с ценной агентурой, включая сотрудника западногерманской разведки Хайнца Фёльфе, который информировал советскую разведку о планах Запада в отношении СССР.

С 1980 по 1991 год Коротков занимал руководящие посты в центральном аппарате внешней разведки.

В 1991 году ушёл в отставку.

В апреле в возрасте 93 лет умер бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов.