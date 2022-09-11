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СВР: умер советский разведчик Виталий Коротков

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Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков умер на 95-м году жизни.
СВР: умер советский разведчик Виталий Коротков
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

«Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова», — указал он.

Коротков проводил работы с ценной агентурой, включая сотрудника западногерманской разведки Хайнца Фёльфе, который информировал советскую разведку о планах Запада в отношении СССР.

С 1980 по 1991 год  Коротков занимал руководящие посты в центральном аппарате внешней разведки.

В 1991 году ушёл в отставку.

В апреле в возрасте 93 лет умер бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов.

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