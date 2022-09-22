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Медведев: для защиты Россия может использовать любое оружие

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Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что для защиты Россия может использовать любое оружие.
Медведев: для защиты Россия может использовать любое оружие
  • РИА Новости

Комментарий к решениям президента России Владимира Путина Медведев опубликовал в своём Telegram-канале.

«Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», — сказано в сообщении.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

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