Медведев: для защиты Россия может использовать любое оружие

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что для защиты Россия может использовать любое оружие.

Комментарий к решениям президента России Владимира Путина Медведев опубликовал в своём Telegram-канале.

«Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», — сказано в сообщении.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.