В Мурманской области возбудили уголовное дело из-за схода пассажирских вагонов
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сообщается в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что в результате схода пяти вагонов без опрокидывания среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет.
24 июля было возбуждено уголовное дело после схода 12 вагонов грузового поезда на перегоне между Калмыкией и Дагестаном.