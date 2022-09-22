В Мурманской области возбудили уголовное дело из-за схода пассажирских вагонов

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело после схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сообщается в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что в результате схода пяти вагонов без опрокидывания среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет.

24 июля было возбуждено уголовное дело после схода 12 вагонов грузового поезда на перегоне между Калмыкией и Дагестаном.