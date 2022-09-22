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В Мурманской области возбудили уголовное дело из-за схода пассажирских вагонов

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Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело после схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги.
В Мурманской области возбудили уголовное дело из-за схода пассажирских вагонов
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сообщается в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что в результате схода пяти вагонов без опрокидывания среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет.

24 июля было возбуждено уголовное дело после схода 12 вагонов грузового поезда на перегоне между Калмыкией и Дагестаном.

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