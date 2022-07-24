СК возбудил уголовное дело после схода вагонов грузового поезда в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело после схода 12 вагонов грузового поезда на перегоне между Калмыкией и Дагестаном.

Об этом говорится на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В связи со сходом 12 вагонов на участке Северо-Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 23:04 23 июля на перегоне Улан-Холл — Белое Озеро произошёл сход 12 вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет.

16 июля грузовые вагоны с металлом сошли с рельсов в Тульской области, один человек погиб.