АКОРТ сообщила о снижении объёма импортного алкоголя в торговых сетях летом
- РИА Новости
«По данным за июнь — август, снижение импорта алкоголя крупными сетями составило от 60 до 100% в зависимости от категории по сравнению с прошлым годом», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что импорт игристых вин из региона Шампань прекращён полностью, поставки виски сократились на 70%, а французского алкоголя и импортного пива — на 60%.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что решение по вопросу возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября.