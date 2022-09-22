АКОРТ сообщила о снижении объёма импортного алкоголя в торговых сетях летом

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о снижении объёма импортного алкоголя в торговых сетях в июне — августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По данным за июнь — август, снижение импорта алкоголя крупными сетями составило от 60 до 100% в зависимости от категории по сравнению с прошлым годом», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что импорт игристых вин из региона Шампань прекращён полностью, поставки виски сократились на 70%, а французского алкоголя и импортного пива — на 60%.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что решение по вопросу возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября.