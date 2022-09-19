Мантуров призвал принять в сентябре решение о возможности параллельного импорта алкоголя

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что решение по вопросу возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября.

«Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение», — приводит его слова РИА Новости.

Мантуров отметил, что если решение будет принято к Новому году, то это уже будет бесполезное включение.

«Потому что они (ретейлеры. — RT) не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции», — сказал он.

Согласно предложению Минпромторга России, в перечень планируют включить шампанское, вермут и крепкие алкогольные напитки зарубежных производителей.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что в Россию по параллельному импорту завезли более 1,3 млн т товаров.