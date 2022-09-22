Минпромторг: в России достаточно запасов товаров
«На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что министерство совместно с федеральными ретейлерами регулярно мониторит запасы социально значимых товаров.
Ранее глава российского Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по экономической политике и контролю заявил, что потребительский спрос в России прошёл пик спада, в августе началось его оживление.