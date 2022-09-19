Решетников заявил о прохождении в России пика спада потребительского спроса
- РИА Новости
«К другим важным мерам. Я бы отметил реализацию поручения президента по увеличению социальных пособий, компенсаций. Всё это позволило поддержать потребительский спрос, и сейчас мы можем констатировать, что он (потребительский спрос) прошёл нижнюю точку спада в II квартале текущего года», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, оперативные данные говорят об оживлении, которое началось в августе.
«Кредитование экономики на сегодняшний момент восстанавливается за счёт именно снижения ключевой ставки и рыночного кредитования», — отметил Решетников.
Ранее Решетников заявил, что в страну в рамках параллельного импорта уже завезено товаров на $9 млрд.