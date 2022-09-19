Решетников заявил о прохождении в России пика спада потребительского спроса

Глава российского Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по экономической политике и контролю заявил, что потребительский спрос в России прошёл пик спада, в августе началось его оживление.

«К другим важным мерам. Я бы отметил реализацию поручения президента по увеличению социальных пособий, компенсаций. Всё это позволило поддержать потребительский спрос, и сейчас мы можем констатировать, что он (потребительский спрос) прошёл нижнюю точку спада в II квартале текущего года», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, оперативные данные говорят об оживлении, которое началось в августе.

«Кредитование экономики на сегодняшний момент восстанавливается за счёт именно снижения ключевой ставки и рыночного кредитования», — отметил Решетников.

Ранее Решетников заявил, что в страну в рамках параллельного импорта уже завезено товаров на $9 млрд.