МВД России опровергло сообщения об отправке в военкоматы мужчин за рулём

МВД России опровергло данные о том, что полиция якобы будет останавливать автомобили с мужчинами за рулём и направлять их «представителям военных комиссариатов».

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа.

В скане фейкового документа указано, что якобы будут останавливать транспортные средства под управлением мужчин и отправлять их представителям военкоматов после проверки документов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.