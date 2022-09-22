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МВД России опровергло сообщения об отправке в военкоматы мужчин за рулём

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МВД России опровергло данные о том, что полиция якобы будет останавливать автомобили с мужчинами за рулём и направлять их «представителям военных комиссариатов».

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа.

В скане фейкового документа указано, что якобы будут останавливать транспортные средства под управлением мужчин и отправлять их представителям военкоматов после проверки документов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.

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