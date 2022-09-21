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Глава МИД Турции прокомментировал объявление частичной мобилизации в России

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что объявление в России частичной мобилизации указывает на «серьёзность ситуации» на Украине.
Глава МИД Турции прокомментировал объявление частичной мобилизации в России
  • globallookpress.com
  • © Annette Riedl/dpa

«Решение России о частичной мобилизации и объявление референдумов в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье свидетельствуют о серьёзности ситуации. Сейчас на местах существуют разные реалии», — цитирует его Cumhuriyet.

По его словам, чем дольше затягивается конфликт, тем сложнее достичь ясного и приемлемого решения.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.

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