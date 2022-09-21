В Совфеде готовят поправки в Трудовой кодекс о защите трудовых прав мобилизованных

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что парламентарии прорабатывают поправки в Трудовой кодекс России для защиты прав мобилизованных.

«Сейчас работаем над этим. Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает своё рабочее место, сохранил за собой это место», — цитирует её ТАСС.

Она, в частности, не исключила закрепления в кодексе мер по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят поправки по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.