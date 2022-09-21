В Совфеде готовят поправки в Трудовой кодекс о защите трудовых прав мобилизованных
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«Сейчас работаем над этим. Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает своё рабочее место, сохранил за собой это место», — цитирует её ТАСС.
Она, в частности, не исключила закрепления в кодексе мер по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят поправки по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.