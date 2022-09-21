Зампред правления Сбербанка Кузнецов рассказал о популярных схемах мошенников

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярных схемах мошенников.

«Их великое множество, обращу внимание на темы заработка и инвестиций. К примеру, для тех, кто ищет работу, мошенники регистрируют сайты по её поиску и предлагают соискателям выполнить тестовое задание, обещая после выполнения выплатить аванс. Чтобы его получить, нужно ввести данные своей карты, включая срок действия и код с обратной стороны, и всё это сделать на фишинговом сайте», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в случае с инвестициями регулярно создаются «новые платформы для выгодных вложений», где эксплуатируется горячая тематика.

Как отметил Кузнецов, мошенники используют повестку дня — изучают самые популярные запросы в поисковых системах и строят свои схемы вокруг них.

Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.